Publicado 12/11/2020 13:38 | Atualizado 12/11/2020 13:44

Rio - Artistas independentes e jovens talentos brasileiros ganham um novo palco para apresentar o melhor da musicalidade do país. A primeira edição do Somamos Festival, idealizado pelo Teatro Prudential, tem o propósito de incluir e trazer toda a diversidade cultural da nova cena musical independente para o palco do Teatro Prudential, em apresentações ao ar livre. Somando diversos ritmos e estilos, reúne 12 atrações em 8 dias de evento, traçando um roteiro original que vai da MPB ao soul, do reggae ao samba, sempre com novas experimentações.No line-upestão confirmados nomes como Chico Brown, Theo Bial e Quel, Duda Brack e Chico Chico, Mariana Volker, Beraderos, entre outros artistas que estão despontando na cena cultural. O festival, que acontece de 14 a 28 de novembro, será presencial, ao ar livre, além de contar com transmissão ao vivo. As vendas de ingresso começam no dia 29/10, no site da Sympla.

“Queremos somar com esta nova cena, autêntica e plural. Acreditamos no talento e no capital intelectuale cultural de jovens artistas. A indústria criativa estimula a geração de oportunidades, cria empregos e produz receitas para toda uma cadeia, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. O Somamos Festival chega em um momento importante para impulsionar a arte autoral”, contaAniela Jordan, sócia do Instituto Evoé e gestora do Teatro Prudential, na Gloria. O icônico teatro, que conta com um palco reversível, foi idealizado por Oscar Niemeyer e com paisagismo de Burle Marx.

Line-up Somamos Festival

Quem abre o Somamos Festival, dia 14 de novembro, é a artista Mariana Volker com o show Órbita, baseado em seu primeiro álbum solo, lançado em 2019. A sonoridade de Mariana é essencialmente pop, mas também pesca de influências de outros gêneros, como jazz, rock, indie. Chico Brown, neto e parceiro de Chico Buarque e filho de Carlinhos Brown, fará duas apresentações, dias 20 e 21. O cantor, músico e compositor baianoapresenta um som que vai do Samba à Música Latina, passando pelo Rock’n’roll e pelo Rock Progressivo. Outro nome dessa nova geração, Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, se apresenta no dia 22 ao lado da gaúcha Duda Brack, apresentando músicas dos discos “É” e “2x0 Vargem Alta”, além de parcerias inéditas dos dois.

Atração do dia 28, o duo Beraderos, formado por Danilo Mesquita e Ravel Andrade, é apadrinhado por ninguém menos que Milton Nascimento. Conhecidos por seus papéisna televisão, os atores e músicos embarcaram nessa aventura musical em 2018, quando criaramo projeto Beraderos. De lá pra cá eles lançaram diversos singles como Flor de laranjeira,Felicidadee o inédito Caminhar, que tem estreia marcada estrategicamente no 78º aniversário de Milton Nascimento, e será apresentada pela primeira vez ao vivo durante o Somamos.

Estão confirmadas ainda as atrações Luciane Dom, Barbara Sut, o Djs Tropicals, bandas Tuim e Pietá. Para preparar o clima e receber o público - presencial e o de casa, o DJ Iuri vai abrir as noites, sempre às 19h, com uma playlist à brasileira. Iuri é DJ do Samba Independente dos Bons Costumes e das festas Terapia, Brazooka e Verde e Amarelo. Toda a identidade visual do festival foi criada pelo artista Gu Sobral.

Para a realização da primeira edição do festival foi montada uma curadoria plural e interna do Teatro Prudential responsável pela escolha dos artistas. Nas próximas edições, programadas sempre para novembro de cada ano, o público será o principal curador, participando das indicações, inscrições e na votação digital. A inscrição para a segunda edição será aberta durante o festival. A data será divulgada no instagram do teatro - @teatroprudential.

Protocolos de segurança

O público reduzido vai ocupar a área externa do teatro, em mesas para duas pessoas, com capacidade máxima de 116 pessoas, respeitando as normas de distanciamento. Haverá uma cobertura transparente que ficará disponível em caso de chuva. Todas as medidas seguem as orientações dos órgãos responsáveis, com a supervisão geral do infectologista Rodrigo Lins, vice-presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, devido à pandemia. Haverá monitoramento prévio e constante da saúde dos músicos e equipe, acompanhamento de um profissional responsável pela higienização de pessoas, superfícies, instrumentos e objetos, entre outros. As vendas para assistir aos shows no teatro serão online, através do site da Sympla.



Programação – SOMAMOS FESTIVAL

DJ Iuri a partir das 19h

14.11 - Sábado às 20h - Mariana Volker – Presencial + Live

O show Órbitadá ao público a oportunidade de assistir Mariana Volker inteira e sem medo. O repertório escolhido contempla, além das músicas do disco de mesmo nome, outros sucessos da cantora como GIGANTESCA e Finge. Com releituras de canções escolhidas especialmente para se cantar junto, o público terá ainda a oportunidade de conhecer melhor as influências musicais de Mariana. EM

Valor do Ingresso Presencial: A partir de R$50,00 (cupom promocional)

Valor da Live: A partir de R$ 14,00 (cupom promocional)



LIVE DIA 14: Com cobrança de ingressos – transmissão online pela plataforma do teatro.



20 e 21.11 – Sexta e Sábado às 20h - Chico Brown – Presencial + Live



Chico Brown traz para o festival um apanhado de versões e abordagens experimentais de clássicos renomados, peças instrumentais e canções autorais inéditas, reverenciando suas influências familiares e artísticas ao longo do repertório. O show apresentará também ‘Massarandupió’, valsa composta por ele com letra de seu avô Chico Buarque, lançada em seu disco mais recente.



Valor do Ingresso Presencial: A partir de R$50,00 (cupom promocional)



Valor da Live: A partir deR$ 14,00 (cupom promocional)



LIVE DIA 21: Com cobrança de ingressos – transmissão online pela plataforma do teatro.



22.11 -Domingo às 20h Duda Brack e Chico Chico Presencial + Live



Duda Brack e Chico Chico apresentaram seus "cartões de visita" pro mundo no ano de 2015, quando lançaram seus respectivos primeiros discos “É” e “2x0 Vargem Alta”.



A apresentação traz no repertório canções dele, canções dela e principalmente as parcerias inéditas dos dois juntos. Ainda há espaço para canções de amigos e ídolos em comum (como João Mantuano, Posada, Alzira Espíndola e Itamar Assumpção).



Valor do Ingresso Presencial: A partir de R$50,00 (cupom promocional)



Valor da Live: A partir deR$ 14,00 (cupom promocional)



LIVE DIA 22: Com cobrança de ingressos – transmissão online pela plataforma do teatro.



25.11 – Quarta-feira às 20h - Theo Bial e Quel - Presencial + Live



O show reúne no mesmo palco, Theo Bial e Quel, com canções autorais destes dois artistas da mais jovem Música Popular Brasileira. Os músicos construíram uma parceria ao longo dos anos e já estiveram juntos. Os cantores se encontram mais uma vez para um show ao mesmo tempo intimista e dançante, brincando com a leveza e a potência da Música Popular Brasileira. No repertório, apresentam suas canções autorais mais queridas do público que já os acompanha de perto. O espetáculo vai do samba ao soul e promete uma janela de diversão e arte para o amplo e diverso público da música brasileira.



Valor do Ingresso Presencial: A partir de R$50,00 (cupom promocional)



Valor da Live: A partir deR$ 14,00 (cupom promocional)



LIVE DIA 25: Com cobrança de ingressos – transmissão online pela plataforma do teatro.



26.11 - Quinta-feira às 19h30 – Barbara Sut +Luciane Dom + Tropicals (DJ) – Presencial + Live



Luciane Dom é cantora, compositora e faz parte da nova geração de artistas que representam a música brasileira. No repertório do show vai ter muita música brasileira com reggae, sons do candomblé e sua visão moderna do jazz. “O show é quilombo, é dança, é rua: é se colocar no mundo, ser parte, ser presença. Definitivamente, não há quem não saia revigorado” - Luciane Dom.



Barbara Sut é atriz, cantora e compositora e apresentará ao público pela primeira vez, ao vivo, seu single “Cadê Você”, feito durante a quarentena.



Formado pelos gêmeos Ian e Igor Cals, o duo de DJs TropiCals mescla diferentes vertentes nacionais com sonoridades eletrônicas, como groove, disco, house e synth pop.



Valor do Ingresso Presencial: A partir de R$50,00 (cupom promocional)



Valor da Live: A partir deR$ 14,00 (cupom promocional)



LIVE DIA 26: Com cobrança de ingressos – transmissão online pela plataforma do teatro.



27.11 – Sexta às 19h30 - Tuim + Banda Pietá + Tropicals (DJ)– Presencial + Live



Tuim é um projeto musical que nasce da união dos compositores, cantores e instrumentistas Felipe Habib (voz e piano) e Paula Raia (voz e violão). No show, Tuim vai apresentar um repertório inteiramente autoral, com uma sonoridade que traz elementos pop e da MPB. As letras trazem temáticas ora contemporâneas e existências ora viscerais abordando questões políticas e sociais.



Formada do encontro entre os artistas cariocas Frederico Demarca e Rafael Lorga com a natalense Juliana Linhares, a banda Pietá mistura estudos de teatralidade à criação de música e shows, numa pesquisa de sonoridade que conjuga tradição e contemporâneo. Pietá apresentará no Somamos Festival o show S A N T O S O S S E G O, com 10 canções - orações - citações – poesias - manifestos. Santo Sossego é sobre cantar e revelar urgências. Quem assina a produção musical do disco (e dos singles Virará e Jabaculê) é o premiado Jr Tostoi, responsável por trabalhos como Falange Canibal (Lenine), Território Conquistado (Larissa Luz), entre outros.



Valor do Ingresso Presencial: A partir de R$50,00 (cupom promocional)



Valor da Live: A partir deR$ 14,00 (cupom promocional)



LIVE DIA 27: Com cobrança de ingressos – transmissão online pela plataforma do teatro.



28.11 - Sábado às 20h – Beraderos – Presencial + Live



Nova geração da MPB, o duo Beraderos é formado pelos cantores, compositores e também atores Danilo Mesquita e Ravel Andrade. Segundo Danilo Mesquista, “é uma banda que quando consegue juntar todo mundo tem baiano, gaúcho, pernambucano, paulista, carioca, mineiro e até um francês apaixonado pelo Brasil. Tudo junto! A gente tem o interesse de falar do Brasil, com o sotaque de cada um, bem diverso mesmo. É um projeto de criação coletiva e conjunto de músicas com a sonoridade que cada um trás de seus lugares de origem”.



Valor do Ingresso Presencial: A partir de R$50,00 (cupom promocional)



Valor da Live: A partir deR$ 14,00 (cupom promocional)



LIVE DIA 28: Com cobrança de ingressos – transmissão online pela plataforma do teatro.



SERVIÇO



Teatro Prudential – Rua do Russel, 804 – Glória



Restaurante funcionará com venda no local e antecipada, pelo site da Sympla.



Venda de ingressos através do site https://www.sympla.com.br