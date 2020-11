Felipe Neto Reprodução Internet

Publicado 12/11/2020 14:58 | Atualizado 12/11/2020 14:59

Durante duas horas dessa quarta-feira, o Youtube ficou fora do ar por cerca de duas horas. O tempo foi suficiente para gerar grandes danos no canal de Felipe Neto. No Twitter, o youtuber fez um cálculo sobre as perdas de faturamento durante essas duas horas fora do ar.



Calculando os danos...



A queda do Youtube por 2 horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de fazer 1.6 milhão de visualizações durante o período.



Tive em torno de 3.3 mil dólares de prejuízo, o que dá aproximadamente 17.7 mil reais.



Bizarro. pic.twitter.com/iinHF4LHxD — Felipe Neto (@felipeneto) November 12, 2020

Como alguns seguidores ironizaram a publicação, Felipe voltou à rede social para explicar melhor os valores.

"Eu não faço 17 mil reais a cada duas horas, não calculem precipitadamente. O horário nobre é entre 10h e 22h. Oh seja, o grande volume de views fica em apenas 12h. O ganho é variável. Está altíssimo nesse momento porque estamos perto da Black Friday. Por isso o prejuízo de 17,7 mil reais", completou ele.