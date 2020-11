Zilu Camargo Reprodução/Instagram

12/11/2020

Zilu Godoi, 62, postou uma foto no Instagram com a barriga para fora nesta quinta-feira. No clique a socialite está usando uma calça jeans de cintura alta e uma camisa florida, amarrada de uma maneira para valorizar o decote e deixar uma faixa da barriga à mostra.



A ex de Zezé Di Camargo recebeu uma enxurrada de elogios no post, mas uma seguidora não achou que o look de Zilu estava apropriado para a idade dela. "Barriga de fora, você até pode, mas não deve. Nossa idade não comporta. Coisa de mocinha. Sem preconceito, mesmo porque você é linda. Como meu filho diz: 'mãe tem coisa que não te pertence mais'. Concordo com ele", escreveu a mulher.



Zilu fez questão de rebater a crítica da seguidora, mas foi educada na resposta. "Tudo me pertence, porque eu me permito tudo! A idade não está nos anos vividos, está em nossa mente. Respeito sua opinião, mas não penso da mesma forma. Beijos e ótimo dia", disse a socialite.