Marcos Mion, Suzana Gullo e os filhos: Romeo, Donatella e Stefano. reprodução do instagram

Por iG

Publicado 12/11/2020 16:03 | Atualizado 12/11/2020 16:04

Marcos Mion contou um pouco mais sobre o casamento com Suzana Gullo. Os dois começaram a namorar em 2000 e se casaram cinco anos depois, na mesma época em que tiveram o filho mais velho, Romeu . Em entrevista ao canal de YouTube de Astrid Fontenelle, o apresentador contou que já enfrentou todo o tipo de crise do matrimônio.



fotogaleria

Publicidade

"Eu e a Suzana temos um combinado, que conseguimos transformar em certeza ao longo de todos esses anos, que é: a gente não vai se separar. A gente vai resolver, seja o que for. Quando a gente briga, é com um pouco mais de paz porque a gente sabe que não vai escalonar para um negócio de 'então, vou sair de casa e acabou'. Não vai chegar nesse ponto. Já chegou em outras épocas. Eu já tive todas as crises: de dois anos, de 4 anos, da lua. Mas a gente sempre optou pelo amor", disse Mion.



O apresentador de "A Fazenda" refletiu que se eles tivessem desistido nas crises anteriores não teriam chegado a ter a relação madura de hoje. "Se a gente tivesse desistido no ano cinco, no ano oito, no ano dez, no ano 12, em qualquer ano, a gente não teria chegado ao ano 15, que foi quando tudo se encaixou", falou.



Marcos Mion também comentou que ele e Suzana tiveram a oportunidade de se redescobrirem durante o período do isolamento social, quando ficaram em casa juntos e afastados do trabalho. "Ficar 24 horas fechados, no mesmo ambiente, dividindo absolutamente todas as funções e todos os acontecimentos é algo que a gente nunca tinha tido. A gente estava com uma saudade tão grande por causa do meu trabalho que a gente se redescobriu de uma forma muito bonita e intensa", disse