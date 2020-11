Leão Lobo Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 16:20

Em uma entrevista ao programa 'Sensacional', da RedeTV, Leão Lobo disse que Lívia Andrade se libertou ao ser demitida do SBT.

"Foi quase uma libertação para ela, pelo o que entendi", explicou. Segundo o jornalista, a apresentadora "Ela estava fora do ar, queria estar no ar e fazer outras coisas".

Publicidade

Leão Lobo também lamentou estar desempregado e disse estar esperançoso para voltar às telas antes do retorno do programa, no próximo ano. A entrevista vai ao ar hoje às 22h50 (de Brasília).