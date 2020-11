Marido de Ana Hickmann está com câncer Reprodução Internet

Publicado 12/11/2020 21:36 | Atualizado 12/11/2020 21:37

"Nós sempre compartilhamos com voces tudo sobre a nossa rotina. A gente nunca escondeu nada de vocês. E a gente não vai fazer diferente agora. Há algumas semanas o Ale descobriu que está com câncer no pescoço", começou Ana Hickmann.

Em seguida, o empresário contou como tudo começou. "Em dezembro eu estava na casa de uns amigos em Maresias e após ficar 2h pilotando jet sky no sol, viram que meu pescoço estava com uma bola. À noite já estava bem proeminente. Eram linfonodos, fiquei 3 dias em observação. Depois de dez dias o

pescoço retornou ao normal. Em março, um pouco antes da pandemia eclodir, eu estava tendo muita dor de garganta, e um momento eu percebi uma íngua. Dia 17 de outubro, fomos à cirurgia. Foi um susto grande porque o que saiu de dentro do pescoço não é de Deus", explicou Alexandre.

O empresário também contou que, quatro horas após a cirurgia, ele teve que voltar à sala de operações, pois uma artéria do pescoço tinha se rompido. Dois dias após esse susto, veio o diagnóstico do câncer.

"Foi difícil porque era para ser uma cirurgia de redução de um nódulo. Junto teve uma intercorrência onde eu fiquei com bastante medo. Depois veio um soco no estômago. Era um carcinoma em fase de metástase e que não era onde o câncer tinha começado. Depois da dor, veio nosso trabalho de tentar entender onde tinha começado, para ver se outros órgãos não tinham sido afetados", explicou Ana.

Apesar de tudo, a apresentadora está otimista com a melhora do marido. "O Ale segurou uma barra muito grande. Depois as boas noticias também chegaram: era um câncer no estágio inicial, localizado na

região da garganta, o que significa que o tratamento é focalizado, que facilita a vida do paciente. Eu tenho fé que ele vai se recuperar logo logo", contou.

Decisão

Se tudo correr bem, Alexandre termina a quimio no dia 17 de dezembro. Passar por tamanho susto foi decisivo para que o empresário tomasse a inciativa de ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma doença.

"O câncer é duplamente cruel. Fico pensando como faz uma pessoa de baixa renda que tem câncer. A gente vê os custos e é uma coisa tão exorbitante que a gente percebe que se ele não mata pela doença, mata o financeiro da família", disse.



"Tomei uma decisão: eu ainda não sei o que vou fazer, mas em 2021, eu vou destinar uma boa fração do meu tempo em tentar ajudar nem que seja 1,2,3 pacientes de câncer. Eu conversei muito no hospital e vi que pra quem não tem condição financeira, essa doença é muito cruel. Então eu vou ajudar. De alguma maneira", explicou.