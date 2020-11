Baco Exu do Blues Vulgo Jr.

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 12:38 | Atualizado 13/11/2020 12:39

Rio - Palavra oriunda da Nigéria, Bandele significa "nascidos longe de casa". E este foi o nome adotado pela 999 para seu mais novo projeto liderado por Baco Exu do Blues e que envolve outros cinco artistas: Vírus, Dactes, Muse Maya, Young Piva e Celo Dut. Ao todo serão seis faixas inéditas lançadas com direito a performances audiovisuais. É uma avalanche de talento do selo 999, que segue investindo na música preta brasileira.

Os seis episódios que têm direção do próprio Baco traz interpretações que abordam a luta, a dor e o talento do povo preto. Bandele é apoiado pela PUMA BRASIL e Altafonte Fundação e começa a chegar às plataformas digitais na segunda, dia 16, com o single "Mercado Modelo", de Vírus.

Dois dias depois a faixa "Não abrir mão de nada" de Dactes será lançada. No dia, da Consciência Negra, sexta-feira é a vez da nova música de Baco Exu do Blues, "Tommie Smith". Na semana seguinte, chegam aos aplicativos de música "Deus em pele de farsa" de Young Piva, "Sauce" de Muse Maya e "Ilhada" de Celo Dut nos dias 23, 25 e 27, respectivamente.

"A 999 é uma fábrica de sonhos da arte negra. Nossa comunhão é sempre algo muito marcante e quando a gente se junta para falar com um propósito tem um impacto muito grande", afirma Baco. "Somos um selo de artistas negros e não tinha como deixar o mês da consciência negra passar sem uma manifestação nossa. A ideia veio dessa vontade de criar um conteúdo tanto musical quanto informativo neste momento", explica.

Baco criou o 999 com o produtor Leonardo Duque com o propósito de garimpar e dar visibilidade a artistas que apesar de grande talento, não eram colocados sob os holofotes. "Então é muito importante apresentar novos artistas pretos num projeto como esse. Que já mostra sua força pelo significado do nome. Acho que todo negro no Brasil entende sobre não se sentir pertencente ao seu próprio lugar. E este projeto é uma nova casa pra gente, uma conexão com nossas origens", desabafa.

"Vivemos num país altamente racista, que mata dezenas de negros diariamente. Compreender a dimensão da abrangência do termo consciência negra, significa entre muitas outras coisas, entender que ela não pode se resumir a um mês ou a um dia. Significa respeitar toda uma luta ancestral", discursa.