Paula Toller no single 'Eu amo brilhar' Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 15:47

Paula Toller lança, pela primeira vez com a participação de seu filho, o single “Eu Amo Brilhar”. A cantora e compositora, que aproveitou este momento de isolamento para produzir, apresenta música no mesmo dia em que completará 38 anos de carreira, dia 13 de novembro.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uA3mS51XySU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



“A música é uma coisa da nossa intimidade. Desde a infância, cantamos os três juntos, eu, Lui (marido) e Gabriel. Há alguns anos, enquanto morava em Los Angeles, Gabriel fez uns vídeos cantando e tocando violão e quase caí para trás com a afinação, o timbre e a facilidade dele cantar.”, conta Paula.



A canção, além do dueto de Paula com o seu filho Gabriel, é uma parceria com o guitarrista Gustavo Camardella e conta com a produção de Liminha. A produção do videoclipe de “Eu Amo Brilhar”, que será lançado em breve, será produzido por Gabriel. “Passamos a quarentena juntos, e foi muito bom ter a voz dele comigo nessa canção auspiciosa”, comemora Paula.