Ex-BBB mata homem atropelado em acidente em Goiás Reprodução

Por iG

Publicado 13/11/2020 16:03 | Atualizado 13/11/2020 16:04

João Maurício Dantas Leite, ex-participante do "Big Brother Brasil 12", se envolveu em um acidente com morte em Pires do Rio, na região sudeste de Goiás.



Segundo informações do UOL, o pecuarista, de 42 anos, dirigia uma caminhonete quando seguia de sua fazenda com destino a Goiânia, e atropelou um homem. O caso aconteceu na última sexta-feira (06). A vítima não resistiu e o acidente está sob investigação da Polícia Civil.



"Em depoimento, ele (o ex-BBB) afirmou que o homem surgiu de repente e não teve tempo de frear", detalhou o delegado Igor Carvalho Carneiro.



O delegado contou ainda que João permaneceu no local do acidente até por volta das 4 horas, prestou socorro e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. "Quando pessoa presta socorro, não é presa", explicou.



A versão foi corroborada por Jales de Oliveira Melo Júnior, advogado de João Maurício. "A vítima aparentemente saia de uma boate à beira da estrada. Ele prestou todo apoio possível. João Maurício se encontra muito abalado e se solidariza com a família da vítima", declarou o advogado em nota ao Uol.



João Maurício Dantas Leite também foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo. Nos próximos dias, o delegado informou ainda que aguarda a emissão dos laudos exames cadavéricos e do local de crime para concluir a investigação.



Lado da família

Ao colunista Leo Dias, a filha da vítima contou que os familiares ficaram sabendo da morte pelas redes sociais. “A gente ficou sabendo no sábado de madrugada, perto da manhã. Não sabíamos o que tinha acontecido. Vimos no Facebook quando um amigo que trabalhava com ele postou”, disse.



A cunhada da vítima quer que o ex-BBB seja punido. “Ele atropelou, foi na delegacia, mas não quis saber quem ele matou. A gente só pede por Justiça”.