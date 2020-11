Luciele Di Camargo e Denílson Thiago Duran

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 16:17 | Atualizado 13/11/2020 16:25

Nas redes sociais, Luciele Di Camargo decidiu abrir o jogo e detonou Belo após a prisão da filha caçula do cantor. A irmã de Zezé Di Camargo e Luciano, em um comentário em uma postagem do Hugo Gloss, detonou o pagodeiro.



"A fruta não cai longe do pé. Tal aí, tal filha", escreveu ela. Ao ser indagada por um seguidor o motivo de ter escrito aquilo, ela escreveu: "Deixa ele te dever R$ 6 milhões que você vai fazer o mesmo comentário".

Comentário de Luciele Di Camargo Reprodução

Os comentários são devidos a uma dívida que Belo tem com o marido de Luciele, Denílsonno valor de R$ 6 milhões. O cantor já processou o ex-jogador por danos morais e retratação após ter sido cobrado publicamente, mas a Justiça negou o pedido, já que se trata de uma dívida real.

Golpes eletrônicos

Na ocasião, a cantor ficou surpreso com a prisão da filha. "Estou surpreso e arrasado com tudo isso. Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento".