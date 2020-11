Pedro Bial Reprodução TV

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 16:42 | Atualizado 13/11/2020 16:44

Pedro Bial foi o convidado do "OtaLab", do UOL, desta quinta-feira. Dentre outros assuntos, um dos mais abordados foi a história do jornalista com o "Big Brother Brasil".



Apresentador das 16 primeiras edições do reality, Bial disse que começou a perceber o fenômeno que o programa seria na quinta edição.

"No BBB5, com Jean Wyllys e Grazi Massafera, me dei conta que a gente estava vivendo um fenômeno da história da televisão. As ruas ficavam vazias em dia de prova do líder, de paredão, era que nem final de Copa do Mundo. Me caiu a ficha que era muito maior do que eu podia imaginar. O BBB7 também foi extraordinário. Mas a edição que eu vivi e que foi mais assustadora, seria o adjetivo, foi o BBB10, do Marcelo Dourado", explicou.

Além disso, Bial também fez um comparativo ao sucesso de "A Fazenda", da Record. "Acho, inclusive, que o sucesso da edição da Fazenda, que está no ar no momento, pode ser atribuído, também, além em grande parte ao belo trabalho que estão fazendo, ao sucesso do BBB. Porque um reality puxa o outro. O sucesso de um reality acaba se transferindo para o sucesso do outro, mesmo que sejam em canais diferentes".