Após o sucesso de "Hoje É Rave", Bárbara Labres lança mais um feat que promete agitar todos os público. "Festinha Particular" é um funk rave da DJ em parceria com MC Don Juan.

"Faltando três semanas pro lançamento eu decidi mudar de brega funk pra funk rave, que era o que o público estava esperando que eu fizesse. Nossa intenção é fazer uma música animada, sem ser tão suja. Porque queremos atingir todos os públicos. Dá para fazer uma música animada, ser hit e ser light", explicou a DJ.

"O nome da música era 'Pegada Violenta', mas não tinha se passado na minha cabeça ser em outro sentido. Eu estava almoçando com a minha família quando me deu um estalo de que o nome não poderia ser esse, porque as pessoas podiam achar que era para pegar outra pessoa com violência, podiam dar um outro sentido à música. E eu pensei nisso porque, na época, o caso da Mari Ferrer estava sendo um dos mais comentados na internet. As pessoas podiam levar pra esse lado. E não é o que eu quero passar com a música", explicou.

Convidado especial

A amizade entre MC Dom Juan e Bárbara Labres já é antiga. Os artistas já tinham admiração mútua e vontade antiga de fazer uma parceria. Quando surgiu o convite de Bárbara, Don Juan não pensou duas vezes. "Foi muita satisfação fazer essa música com ela. Foi até como um presente. A Bárbara já chegou com tudo pronto, só passei a voz, e ficou perfeito", explica o funkeiro.