Publicado 13/11/2020 19:12 | Atualizado 13/11/2020 19:16

Morreu, nesta sexta-feira, Marcos Manzano, aos 61 anos, famoso por ter sido o criador do Clube das Mulheres.

Em uma nota no perfil oficial do Clube das Mulheres no Instagram, o local prestou condolências aos amigos, fãs e parentes de Marcos. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada.

Além do 'Clube de Mulheres', Manzano também ganhou notoriedade após estrelar a novela 'Vale Tudo', de Gilberto Braga, interpretando o personagem Giovanni ‘Príncipe de Voltera’