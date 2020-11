MC Lan Reprodução do Instagram

Por iG

Publicado 13/11/2020 20:06 | Atualizado 13/11/2020 21:13

MC contou um pouco mais sobre as dificuldades que enfrentou no passado, antes de estourar no mundo da música. O funkeiro, que diz ter feito uma mulher gozar 45 vezes seguidas , contou sobre a época em que esteve na prisão e quando viveu nas ruas após sair do cárcere. O papo rolou no programa "Mega Senha", da RedeTV!, que vai ao ar neste sábado.



"Entrei para o crime uma época e logo depois perdi minha mãe enquanto estava preso. Saí da prisão, fui morar na rua e há quatro anos minha vida mudou completamente. Com humildade, foco e muito trabalho", declarou MC Lan.



O funkeiro ainda aproveitou para mandar uma mensagem importante a todos. "Não menospreze ninguém, porque as pessoas podem te ajudar um dia e vice-versa. Trabalhe bastante e siga no foco. Fases ruins vão chegar, mas só há uma maneira de mudar de vida e foi assim que mudei a minha", aconselhou.