Publicado 13/11/2020 21:42 | Atualizado 13/11/2020 21:43

Abrir o coração para alguém é também conhecer uma nova versão de si mesmo. Quando nos apaixonamos por uma pessoa, também gostamos do que nos tornamos perto dela. E é sobre esse jogo de descobertas no amor de que se trata o novo álbum do rapper Xamã, chamado “Zodíaco” e com lançamento previsto para o fim deste ano via ONErpm. O artista compôs uma canção para cada signo do horóscopo, e soltou a primeira faixa, “Escorpião”, na quinta-feira. O single, em parceria com a cantora Agnes Nunes, chega em todas as plataformas de música e com clipe no Youtube no mesmo dia.





E para abrir o projeto do novo do novo álbum “Zodíaco” com uma canção sobre si mesmo, Xamã convidou a sua “irmã” Agnes Nunes, artista em ascensão e grande parceira de composição do rapper carioca. Ela começa a música de forma bem provocativa, em inglês, e, em seguida, Xamã faz o que sabe de melhor: exercer enorme domínio das palavras e, com um flow único, encanta com as rimas. Juntos, os dois cantam um típico amor tropical: quente, fora da lei e muito sensual.