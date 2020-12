Tarcísio Meira e Glória Menezes Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/12/2020

Rio - Tarcísio Meira e Glória Menezes estão aproveitando a aposentadoria em uma fazenda de gado no interior de São Paulo. O ator postou no Instagram, na manhã desta sexta-feira, uma foto em que aparece de mãos dadas com Glória Menezes à beira de um rio. "Passando para desejar um bom dia de muita luz, realizações e paz', escreveu Tarcísio na legenda da imagem.

O casal não teve o contrato renovado com a Globo e deixou a emissora após mais de 50 anos. "Tarcísio Meira e Gloria Menezes, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos", disse a Comunicação da emissora na ocasião.