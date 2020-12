Conheça simpatias com velas Ana Melo / Divulgação

Por iG

Publicado 18/12/2020 13:54

São Paulo - As velas são ótimas ferramentas para potencializar a intenção de qualquer trabalho mágico. Não só isso, as velas são sempre usadas como oferendas para entidades, anjos da guarda, guias e mentores astrais para fortalecer os vínculos espirituais. É sempre bom ter algumas velinhas em casa se você já tem o costume de fazer simpatias ou, até mesmo, só para fortalecer a conexão com seu guardião. Veja seguir algumas simpatias que fazem uso de velas de formas diferentes.

Simpatias com uso de velas



SIMPATIA PARA ACABAR COM CONFLITO NA RELAÇÃO

Consiga duas velas, que tenham forma humana (uma de homem e uma de mulher). Na vela masculina, escreva o nome de quem ama. Na feminina, seu nome. Fixe as velas uma de frente para a outra em um prato e regue-as com mel. Salpique açúcar mascavo e arrume em volta das velas: pétalas de uma rosa cor-de-rosa e sete incensos de rosas. Acenda os incensos e as velas e fale 21 vezes: "Eu te amo, tu me amas, nada vai atrapalhar esse amor. Sou sua vida, és minha vida, vivamos, portanto, cercados de paz, amor, felicidade e harmonia". Deixe as velas queimarem em local seguro. O que restar, exceto o prato, deve ser levado a um local onde haja árvores bonitas. Esta magia pode voltar a ser feita a cada seis meses, sempre na Lua Crescente. Lave e use o prato como de costume.

SIMPATIA PARA ATRAIR OS OLHARES PARA VOCÊ

Compre um perfume que você goste muito! Numa sexta-feira de Lua Crescente pegue o perfume e coloque em um prato raso com um pouco de água no fundo. Em volta coloque sete pétalas de rosas vermelhas, um pouco de açúcar e salpique com canela em pó. Abra o perfume e ao lado, acenda uma vela vermelha num pires oferecendo às poderosas ciganas sedutoras. Faça seus pedidos. Deixe assim a noite toda. Deixe a vela num lugar seguro. No dia seguinte, pode retirar o perfume e usá-lo. O que ficar no prato, coloque em um saco de lixo e deixe numa esquina onde possa ser recolhido. O prato pode ser usado normalmente depois.

SIMPATIA PARA ATRAIR A PESSOA AMADA

Numa noite de Lua Crescente, às 6 horas da tarde, amarre com uma fita cor-de-rosa duas velas dessa mesma cor, uma com o seu nome e a outra com o nome do seu pretendente escrito. Acenda as velas sobre um pires. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria com muita fé, fazendo seu pedido. Deixe as velas queimarem até o final e, depois, jogue os restos dela no lixo. Lave e use o pires normalmente.

SIMPATIA PARA AJUDAR NOS NEGÓCIOS

Em noite de Lua Crescente, às 6 horas da tarde, ou no horário em que ninguém mais estiver no seu trabalho, acenda uma vela azul sobre um pires. Enquanto a vela queima, coloque um copo com água e um punhado de sal ao lado dela. Firme o pensamento no seu desejo e reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Depois que a vela estiver totalmente queimada, jogue os restos no lixo. Despeje a água na pia e lave o pires e o copo, que podem ser reutilizados como de costume.

SIMPATIA PARA ALCANÇAR SUCESSO NA PROFISSÃO

Em uma noite de Lua Crescente, às 7 horas da noite, acenda sete velas brancas sobre um prato e ofereça ao seu anjo da guarda. Peça a ele que a conduza para a profissão que vai lhe abrir as portas da prosperidade. Jogue o que sobrou das velas no lixo. O prato pode ser usado novamente depois de lavado.

SIMPATIA PARA ENCONTRAR UM BOM SERVIÇO

Em uma noite de Lua Crescente, monte em sua casa um altarzinho com uma imagem de papel de São José, protetor dos trabalhadores, uma vela branca, um incenso de mirra e três galhos de arruda. Acenda a vela e o incenso, em local apropriado. Deixe queimar e junte as sobras à arruda. Embrulhe tudo em um tecido roxo e deposite em um vaso com terra. Lave bem as mãos enquanto faz o seu pedido. Reze uma Salve-Rainha e um Pai-Nosso a São José. Carregue sempre a imagem do santo na sua bolsa ou carteira.

SIMPATIA PARA PASSAR EM CONCURSO

Em um dia de Lua Crescente, escreva seu primeiro nome e seu desejo em um pedaço de fita de cetim vermelha. Amarre a fita na base de uma vela de sete dias (dourada ou amarela) e coloque-a sobre um prato. Durante os sete dias que antecedem o concurso, sempre no mesmo horário, acenda a vela e reze, com um terço nas mãos, um Pai-Nosso e o salmo 19, fazendo seu pedido ao final de cada reza e agradecendo a Deus pela conquista. Apague a vela em seguida. No dia do concurso, amarre a fita no pulso esquerdo, tomando cuidado para não apertar demais, e vá fazer a prova. Permaneça com a fita no pulso até sair o resultado da prova, depois jogue-a no lixo. Leve a vela até a igreja e acenda-a no local apropriado. O prato pode ser lavado e utilizado normalmente.

SIMPATIA PARA CHAMAR DINHEIRO

Compre 20 cm de tecido e embrulhe nele três moedas. Depois, enterre esse pacotinho em um vaso onde esteja plantada uma muda de dinheiro-em-penca. Com cuidado para não se queimar, acenda uma vela amarela ao seu anjo da guarda e pingue três gotas da vela derretida na terra do vaso. Em seguida, apague a vela e jogue no lixo. Lave e use o pires como de costume. Deixe o pacotinho enterrado. A plantinha deve ser regada todos os dias com um pouco de água.

SIMPATIA PARA TER PROTEÇÃO (COM BANHO)

Junte 3 rosas brancas numa vasilha com um litro de água fervente. Deixe em infusão por alguns minutos. Quando for tomar banho, jogue esta mistura, já fria, do pescoço para baixo. Antes, acenda uma vela branca, num pires, dentro do banheiro, fazendo uma oração ao seu anjo da guarda. Este banho deve ser feito na segunda-feira, na quinta-feira e no sábado.

SIMPATIA PARA TER UMA VIDA FINANCEIRA MELHOR

Enterre três moedas de qualquer valor em um vaso com flor e, ao lado do vaso, acenda uma vela amarela sobre um pires. Enquanto a vela queima, mentalize a sua vida cheia de realizações e as suas finanças cada vez melhores. Quando a vela terminar de queimar, faça uma oração da sua preferência. Jogue os restos da vela no lixo e use o pires normalmente, depois de lavado. Cuide da flor com muito carinho.

SIMPATIA DA VELA QUEBRADA PARA TER UM AMOR

No começo da noite, após às 18h, vá para um local aberto, fora de sua casa. Pegue uma vela branca e corte-a em três pedaços, de maneira que os três fiquem com pavio. Caso algum pedaço não fique com o pavio, organize os pedaços para que todas as partes acendam. Em seguida, acenda cada um dos pedaços e fixe-os em um prato qualquer, formando um triângulo com eles. Repita três vezes: “(Nome da pessoa que você quer conquistar), eu quebro seu anjo negro para que tudo que impede você de vir até mim seja quebrado nesse momento e que você sinta a vontade de estar comigo. Que tudo que está atrapalhando que você venha seja quebrado e que de onde você estiver, venha me pedindo desculpas e entrando em contato". Espere as velas terminarem de queimar e jogue fora a simpatia.