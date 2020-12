Gkay Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 11:12 | Atualizado 31/12/2020 14:25

Após o término do namoro com Rezende, GKay apareceu curtindo todas em uma balada em Cancún, no México. O vídeo da influencer dançando na festa foi publicado por uma brasileira que estava no local e já tomou conta das redes sociais.