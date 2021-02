Miscelânea Popular recebe inscrições de artistas para apresentações em Niterói, Itaboraí e São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:28

Rio - A 5ª edição do Festival Miscelânea Popular está convocando artistas para apresentações nas áreas de música, teatro, circo e dança, que acontecerão de forma itinerante entre fevereiro e março, passando por três cidades: Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. As inscrições começaram na última segunda-feira e devem ser feitas até o dia 16 de fevereiro, através do site miscelaneapopular.com.br.

O festival realizará 12 apresentações gratuitas, com objetivo de auxiliar na retomada das atividades culturais e proporcionar momentos de arte e entretenimento ao público. Os espetáculos serão apresentados de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários vigentes e também transmitidos em vídeo pelas redes sociais do Miscelânea. A iniciativa é uma realização da Osmose Produções e conta com incentivo do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.



Artistas que tenham apresentações já definidas poderão se inscrever para participar do projeto. Uma equipe de curadores do Miscelânea fará a seleção da programação nas linguagens propostas. Os resultados serão divulgados no próprio site a partir do dia 20 de fevereiro.

Após a seleção dos artistas, a programação completa estará disponível no site miscelaneapopular.com.br. Os grupos interessados deverão preencher um formulário no site do festival, com informações de release, currículo do espetáculo, equipe, necessidades técnicas, além de fotos para divulgação e links com vídeos. A equipe da Osmose Produções estará disponível para tirar dúvidas sobre as inscrições através do telefone/whatsapp (21) 97043-4634 ou do e-mail [email protected]