Dona Angelina e Luciano Huck no posto drive-thru do Parque Olímpico Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 08:54

Rio - Luciano Huck foi o responsável por levar sua sogra, Angelina Ksyvicks, mãe da apresentadora Angélica, para tomar a vacina contra a covid-19. Eles estiveram no posto drive-thru do Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, onde Angelina foi imunizada. "Hoje é dia da vacina. Dia de tomar vacina!", comemorou a mãe de Angélica.

fotogaleria

Publicidade

"Levando a sogra pra tomar vacina. Achei que a senhora tinha 55 anos [risos]. Você nunca imagina que sua sogra tem mais de 70. Bota o bracinho na janela e manda brasa.", brincou o apresentador. Dona Angelina mostrou empolgação com a vacina. "Aleluia! Aleluia, né?", disse após receber sua dose. E aí, dona Angelina, vacinada! Vacina, sim!", completou o apresentador.