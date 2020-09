Homem se casa com sogra após ficar oito anos com a filha dela: 'Nos apaixonamos'

Londres - Eles estão juntos há mais de três décadas e casados há 13 anos, ainda desfrutando dos prazeres de uma feliz história de amor - apesar de seu início controverso. Clive Blunden, de 65 anos, se casou com Brenda, de 77 anos, depois de se divorciar da filha dela, Irene, com quem foi casado por oito anos e teve duas filhas. O caso aconteceu no Reino Unido e as informações são do jornal Daily Mirror.

Galeria de Fotos Clive e Brenda são casados há 13 anos Reprodução Clive e Brenda são casados há 13 anos Shutterstock Clive e Brenda são casados há 13 anos Reprodução

Clive se casou com Irene em 1977 e teve as filhas Sarah e Tanya, antes de se divorciarem, em 1985. Quatro anos depois, começou a se encontrar com a sua ex-sogra, escondido. "Uma noite, ele me chamou para beber e acabamos nos beijando. Nos apaixonamos", contou Brenda.

"As pessoas acharam que não iríamos durar muito, mas estamos mais fortes do que nunca", disse Clive, mais de 30 anos depois. "Estamos juntos 24 horas por dia e há mágica nisso", completou.

Clive chegou a ser preso quando anunciou o casamento, em 1997, por conta de uma lei britânica que impedia o casamento de pessoas com sogros ou sogras. Ele começou então uma campanha para a derrubada da lei e, dez anos depois, conseguiu casar-se com Brenda.

O casamento, contudo, não contou com a presença da filha de Brenda, Irene. Ela afirmou: "Não sei mais quem é minha mãe. Clive dividiu nossa família. Nunca vou perdoá-lo".

Brenda afirmou que tenta se conciliar com ela desde então.