Yanna Lavigne e Madalena Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:35

Rio - Yanna Lavigne resolveu fazer uma homenagem à filha Madalena, fruto da relação com Bruno Gissoni, que está completando 4 anos nesta terça-feira. A atriz compartilhou um texto emocionante nas redes sociais.



"Se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música”, disse a atriz, citando um trecho do livro O Pequeno Príncipe.