Publicado 25/05/2021 17:42

Os telespectadores estavam acostumados com William Bonner com o rosto lisinho na bancada do "Jornal Nacional", mas isso mudou na semana passada, quando o âncora surgiu de barba. O jornalista disse ter a sensação de que "perdeu muito tempo na vida" até se permitir ficar barbado.



Nas redes sociais, o ex-marido de Fátima Bernardes, que aprovou o look dele, tem falado sobre seu novo visual. "Sensação de que perdi muito tempo na vida antes de me permitir ficar puxando tufinhos de barba abaixo do meu queixo", disse Bonner esta terça-feira (25), em seu Instagram.

Nos comentários, os seguidores de Bonner elogiaram o novo visual e comemoraram a frequência com que ele tem aparecido nas redes. "O tio voltou com tudo para as redes", disse um. "Parou o Brasil com a barba nova! Arrebentou apresentador e jornalista! Bom trabalho sempre", disse outro.



