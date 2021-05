Por O Dia

Rio - Alessandra Scatena comemorou ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira. A apresentadora compartilhou o momento nas redes sociais e fez um breve desabafo sobre a doença que causou a morte do marido.



"Hoje foi dia de tomar a primeira dose da vacina contra a covid (por causa da minha comorbidade cardíaca). Peço todos os dias, que caía por terra em nome de Jesus esse vírus maldito e que todos sejam vacinados o mais breve possível. Deus no comando sempre", escreveu.

Scatena perdeu o marido, Rogério Gherbali, em julho de 2020, por complicações do novo coronavírus. Na época, a apresentadora explicou que estava seguindo a quarentena, porém o empresário precisou viajar e acabou contaminado. "Ele subia toda semana por causa do trabalho e no dia 24 de junho, ele sentiu um desconforto, achando que pudesse ser de um peixe que comemos no dia anterior. Ele tinha diabetes, mas era controlada. Nesses quase 30 anos juntos, nunca ficou internado ou fez cirurgia. Jogava bola, era super ativo, não tinha problema nenhum e, pelas minhas contas, foi no 14º dia, a contar de quando ele começou a se sentir mal em casa, que ocorreu o pico do vírus. Ele foi intubado e nunca mais conversamos", disse ela no programa "Sensacional", da Rede TV!.