Publicado 25/05/2021 19:16

Rio - Morena Baccarin, atriz brasileira que é estrela de filmes de Hollywood como "Deadpool", causou polêmica após declarar que a "pandemia acabou". Morena compartilhou uma foto nas redes sociais afirmando que precisava "fazer dieta" após o fim da pandemia.



“A pandemia acabou. Isso significa que eu tenho que fazer dieta”, escreveu.

fotogaleria

Morena, que vive nos Estados Unidos, está desfrutando dos benefícios da vacinação no país, já que Joe Biden permitiu que algumas pessoas possam parar de usar máscara. No entanto, alguns seguidores da atriz se revoltaram com a postagem. “A pandemia não acabou! Pelo contrário! Este é apenas um momento de calma dentro de uma tempestade. A cepa indiana já está se levantando para ser a mais devastadora que o homem já viu. Atualmente há milhares de vacinados na Alemanha que estão sendo forçados a voltar para a quarentena por causa desta cepa. As coisas vão piorar muito ainda antes de ficarem boas”, disse um seguidor. “A pandemia no Brasil está longe de acabar”, desabafou outro.