Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:08

Rio - Nesta sexta-feira, Daniel Del Sarto apresenta seu show "Daniel Del Sarto Live" no palco do Nórdico Steakhouse, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O músico, que ficou conhecido através de sua atuação na TV e no teatro, também mostra seu lado DJ tocando as bases dos maiores hits do POP nacional e internacional, acompanhado de sua guitarra em um show interativo e imperdível.

Um repertório recheado de sucessos da Pop music, com músicas de Ed Sheeran, Maroon 5, Calvin Harris, Maluma, ColdPlay, Kid Abelha, entre outros. Com a DJ Culture dominando 80% da indústria do entretenimento no mundo e a música eletrônica ganhando cada vez mais espaço, Daniel teve a ideia de criar um formato próprio de LIVE, onde os sets de eletrônica são a base para sua voz e guitarra.

“Existem muitas apresentações no formato LIVE, com performances que misturam DJs e instrumentistas. Decidi que eu mesmo seria o DJ, tocaria guitarra e cantaria as músicas, ao vivo, sobre as bases eletrônicas produzidas por mim", diz o artista.

Organizadores garantem que a apresentação seguirá os protocolos vigentes de combate à pandemia da covid-19 no estado do Rio de Janeiro, como diminuição da capacidade do local e higienização.