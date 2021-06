Vinicius Borges (à direita) está sendo confundido com Lázaro Barbosa (à esquerda) - Montagem

Vinicius Borges (à direita) está sendo confundido com Lázaro Barbosa (à esquerda)Montagem

Publicado 18/06/2021 18:47

Rio - Vinicius Borges precisou fazer um apelo nas redes sociais, nesta quinta-feira (17), após ser avisado por familiares que estava sendo confundido com Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar uma família do Distrito Federal. Aos 35 anos, o cantor maranhense é de São Luís, mas está morando em Sorriso, no Mato Grosso, e revelou sentir medo de sair na rua por causa da confusão.

“Ninguém me conhece aqui. No Maranhão os riscos seriam mínimos, mas estou em outro estado. Peço, por favor, para não continuarem com essa brincadeira de mau gosto”, disse o cantor. Em entrevista ao "G1", Vinicius contou que pretende registrar um boletim de ocorrência e que teve ciência da confusão há cinco dias, quando viu amigos e familiares compartilhando as imagens comparando o cantor ao criminoso.

“Estou em Sorriso há 40 dias trabalhando como auxiliar de armazém, pois tive que dar uma pausa como cantor devido à pandemia. Não tem tempo de olhar as redes, mas, nesta semana, quando peguei o celular, tinha mensagens de pessoas de vários estados falando que era para eu tomar cuidado", relatou Vinicius.

O maranhense admitiu o medo que sente de sair na rua e ser confundido por outro morador da cidade, então, só deixa sua casa para trabalhar. “Bate aquele medo, porque não conheço ninguém. Até eu conseguir me apresentar e explicar que não sou esse marginal pode ser tarde”, afirmou o cantor.