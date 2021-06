Faustão e Aline Riscado - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 21:38 | Atualizado 18/06/2021 21:41

Aline Riscado usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-patrão, Fausto Silva. No Instagram, a atriz relembrou o início da sua carreira, entre 2011 e 2014, quando fazia parte do balé do "Domingão", e enalteceu Faustão.

"Onde tudo começou pra mim na TV! Sou grata pela oportunidade e aprendizados! Faustão é uma inspiração, conquistou o carinho e o respeito do Brasil, nos trazendo entretenimento, informação e diversão por tantos anos de Domingão na Globo!", iniciou ela.

"Uma coisa é certa: ele cumpriu lindamente sua missão!!! Agora que venham mais e mais missões, aprendizados, experiências pro nosso gênio do ao vivo!", finalizou.

Nesta semana, a TV Globo anunciou a substituição de Faustão por Tiago Leifert, até o fim do ano, quando Luciano Huck ocupará o horário da programação com outro projeto.







