Publicado 08/09/2021 12:16 | Atualizado 08/09/2021 12:23

Rio - O cantor Dudu Nobre vai se apresentar nesta quinta-feira (9), às 18h30, no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, Centro do Rio. O show, que faz parte do projeto Fim de Tarde, tem ingressos a R$ 5 (inteira).

Sucessos como 'No Mexe Mexe, no Bole Bole', 'A Grande Família', 'Vou Botar Teu Nome na Macumba' e 'Posso Até Me Apaixonar' estão garantidos no repertório de Dudu, que vai relembrar, também, sambas-enredos antológicos.

A cantora Joanna e o maestro Eduardo Lages vão se apresentar no dia 16. No dia 23 será a vez de Neguinho da Beija-Flor, e a Velha Guarda Show da Portela, comemorando 51 anos de trajetória, vai encerrar a programação de setembro, no dia 30.

A porta-bandeira Selminha Sorriso e o ator e produtor Haroldo Costa são os mestres de cerimônia do projeto Fim de Tarde, que ocorrerá até o dia 16 de dezembro, sempre às quintas-feiras, às 18h30, recebendo grandes artistas da MPB.