Web aponta aponta suposta indireta de Samantha Schmütz e Juliana PaesReprodução/Instagram

Publicado 03/10/2021 13:10

Samantha Schmütz, de 42 anos, criticou Juliana Paes, 42, depois da treta protagonizada pelas duas em junho. De acordo com Samantha, a colega de trabalho falou "besteira" e "delirou" após publicar um vídeo dizendo ser vítima de "palavras caluniosas".



Sem citar nomes, Juliana gravou um vídeo ter sido agredida por uma colega com "palavras caluniosas" por não se posicionar. Logo, Samantha foi apontada como alvo das críticas da colega de trabalho.



No entanto, Samantha disse que entrou em contato com Juliana, após ver comentário da atriz elogiando um vídeo de uma jornalista que falava sobre o direito de ser isento, como forma de alerta.



"Por ter respeito e carinho por ela. Eu falei: 'Talvez, se você tivesse perdido alguém por Covid, com eu perdi o Paulo, você pudesse estar revoltada'. No fim, ela me expôs", disse Samantha.



Em seguida, Samantha afirmou que não queria ter tido uma conversa particular sendo exposta. "Mas ela acabou se expondo mais do que eu, porque falou besteira, delirou", afirmou ela.



Samantha contou que o texto gravado para o vídeo foi a resposta que foi dada no aplicativo de mensagens

para ela. "Pegou, copiou, botou no teleprompter e leu para as pessoas. Não entendi nada. Ela fala em polarização, mas tentou polarizar as pessoas contra mim. Reclama do discurso de ódio, mas está querendo provocar o ódio contra mim", disse a atriz.



Desde a confusão entre as duas, Samantha contou que não falou mais com Juliana e que essa situação foi “muito chata”, mas reconhece que isso acabou gerando um debate interessante sobre o tema. “Realmente não quero apontar dedo para ninguém. Estou apontando o dedo, sim, para o papel do artista”, disse.

Mesmo com a briga, a atriz disse que ficou muito grata em receber apoio de seguidores e de pessoas que admirava, por exemplo, do padre Julio Lancellotti. "Foi incrível. Mostra que estou no caminho certo", disse ela.

Sobre sentir medo de ter sua carreira prejudicada pelo episódio, a atriz disse que não teme. “Se afetar [e perder algum trabalho], vai ser um livramento. Não tenho esse medo, porque não vale a pena. Não quero agradar a todo mundo, não existe isso. Quem tudo quer, tudo perde”, afirmou.