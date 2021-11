Nina Fernandes - Bruno-Trindade

Nina FernandesBruno-Trindade

Publicado 11/11/2021 12:00 | Atualizado 11/11/2021 14:59

Rio - Nina Fernandes chegou ao mercado fonográfico com a música “Cruel”, em 2017, e conquistou milhões de reproduções nas plataformas. De lá para cá, ela se aventurou em diversos singles e EPs até chegar em seu primeiro disco “Amor é Fuga: Fuja”, lançado no mês passado, com 11 faixas inéditas. Em entrevista ao DIA, a artista paulista, de 22 anos, fala sobre as faixas que narram o próprio amadurecimento na vida e no amor, além de revelar que o namorado, Victor Nery, lhe inspirou em composições.

“O amadurecimento como pessoa é inevitável. Eu cresci, mudei, vivi outras histórias de amor e não necessariamente de amor também. A minha carreira me fez amadurecer e olhar para o mercado de outra forma. É um amadurecimento visível e audível para quem decidir ouvir o novo disco de uma vez só. A gente consegue perceber esse amadurecimento ao longo das músicas porque o disco segue uma ordem cronologia das composições”, revela Nina



A artista conta que queria fazer um disco coeso, com início, meio e fim, além de cuidar de cada detalhe do projeto, desde a sua concepção, composições, produção no estúdio e videoclipes, que tem visual lúdico. “Eu assino a produção do disco com Tó (Brandileone) e com o Victor (Nery). Todas as composições também. Tem três musicais que são parceria, duas delas com o compositor mineiro, César Lacerda. E a 'Te Procuro' é uma música que fiz com Ana Caetano e com o Saulo (Fernandes)", revela Nina.

"Os videoclipes são algo que faz muita diferença para o artista. e eu percebi isso durante esse lançamento, chama muita a atenção das pessoas para o meu trabalho. A gente vive na era digital. O vídeo tem muita força… Toda a parte estética do artista nesse mundo de Tik Tok e do Instagram, é essencial”, completa a artista, que já havia divulgado os singles e os clipes de "você vai gostar de mim" e "compromisso" antes do lançamento oficial do álbum.

Músicas de amor



"Amor é Fuga: Fuja" fala de um assunto que todo mundo se identifica: o amor. No disco, Nina começa com a idealização do amor e de seus relacionamentos, passando pelo medo da entrega e do rompimento das expectativas diante da realidade, e termina testemunhando uma visão mais madura, tranquila e quase solene do amor.

“O amor é o meu clichê favorito. Alguém que descobre ser capaz de amar outra pessoa de um jeito profundo, puro e verdadeiro é capaz de fazer coisas importantes para o mundo... E o meu amadurecimento nas minhas relações afetivas foi se misturando com o amadurecimento da minha carreira. Não só porque canto canções de amor, mas porque a gente se conhece muito nos relacionamentos que a gente vive e nos desamores também. A gente aprende quem a gente é. A gente vê que pode ser a mocinha e pode ser o vilão também. Quando menos a gente espera, a gente pode se ver no lugar da pessoa que machuca, não da que está machucada… São todas essas complexidades do amor que me fazem falar do tema”, reflete Nina.

Amor real

Tanto amor tem que ter uma inspiração e a de Nina responde pelo nome de Vitor Nery, seu namorado. A artista conta que duas músicas fora inspiradas na relação que começou durante a pandemia com o produtor musical. "A gente se conheceu num show (antes da pandemia) e ficou super amigo. A gente ouvia muita música e trocava indicação. Ele virou meu namorado porque não tinha jeito. Éramos muito amigos mesmo", revela Nina, que fala sobre ter construído esse projeto ao lado do namorado.



"Eu não chegaria a conclusão que eu chego no fim do disco, com "decididamente", sem ele. Eu queria que o disco terminasse numa apoteose, numa grande explosão, com bastante distorções no arranjo, mas não sabia o que queria dizer do amor. Só cheguei nessa definição (bonita) porque entrei num relacionamento que eu sou muito feliz. Aprendi muito como cantora e produtora e amadureci como pessoa", prossegue Nina.



"Tem mais de uma música para ele. "decididamente" foi uma música que escrevi logo depois que a gente decidiu ficar junto e "compromisso" é uma musica que eu escrevi para ele, mas não exatamente para ele. Era mais porque eu tenho essa síndrome de começar a me apaixonar e sentir que não mereço, entrando num super looping de autosabotagem... Não tinha como não ser inspirado no meu relacionamento com ele", avalia.

Próximos passos

Em um momento de retomada dos eventos culturais, Nina pensa em voltar a fazer shows, mas prefere esperar um pouco. “Quero que a experiência do show deste disco seja a mais incrível possível. Então, fico pensando se vale a pena fazer um show com tantos protocolos. Por isso, estou querendo esperar e ver como vão ser as coisas. Tenho muita vontade de rodar, mas a Nina perfeccionista que existe dentro de mim quer que seja o show mais incrível e aglomerado possível… Tenho esperança de conseguir fazer o show do jeito que quero. Provavelmente, não vai rolar em 2021, mas em 2022 com certeza", diz ela, que revela com quem gostaria de fazer uma colaboração.

“Estou muito a fim de fazer feats. Neste último ano, pude me beneficiar da parceria na composição por ser fácil de fazer hoje em dia por WhatsApp… Estou pirando no sertanejo. Na pandemia, me apaixonei pelo Luan Santana. O caminho dele no sertanejo é legal e, agora, a chegada ao mundo pop é genial. Essa parceria é um pouco improvável, quase impossível, mas não perco a esperança. Quem sabe?", finaliza ela.