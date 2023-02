Chris Brown teria reagido à apresentação de Rihanna no Super Bowl - Reprodução

Publicado 13/02/2023 12:01

Rio - A cantora Rihanna voltou a se apresentar neste domingo durante o show do intervalo do Super Bowl LVII após um hiato de sete anos. A performance da artista e a revelação de sua gravidez se tornaram o assunto do momento e bombaram nas redes sociais. Mas, pelo visto, não foram só os internautas que se alegraram com a volta de Riri.