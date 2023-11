Eriberto Leão e Giulia Nadruz protagonizam o musical 'Funny Girl', em cartaz no Rio - Caio Gallucci / Divulgação

Publicado 15/11/2023 07:00

Rio - Eriberto Leão revela uma nova faceta ao público com o musical "Funny Girl - A Garota Genial", que faz suas últimas apresentações neste fim de semana, no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio. A primeira versão brasileira do clássico da Broadway tem a atriz Giulia Nadruz como a icônica Fanny Brice, eternizada por Barbra Streisand no teatro e no cinema, enquanto Leão assume o papel de Nick Arnstein, vivido por Omar Sharif no filme de 1968.

Eriberto, que atua em seu primeiro musical da Broadway, abre o jogo sobre a preparação que enfrentou antes da estreia do espetáculo, em agosto deste ano, em São Paulo. "Nós ensaiamos bastante durante um mês e meio, canto, coreografia, o texto... Foi uma grande preparação, muito intensa", conta. A peça é dirigida por Gustavo Barchilon e também conta com a atriz Stella Miranda, que surge na pele da cômica Rose Brice, mãe da protagonista.

"O que eu achei de mais desafiador foi juntar música, canto e dança. Principalmente porque os ensaios são compartimentados. Tem ensaio com o maestro, depois, com o coreógrafo, depois, com o diretor e, depois, junta tudo. É um processo totalmente diferente. Os atores também têm uma maneira de construir a personagem que não é exatamente da mesma forma como nós, do teatro 'não musical', fazemos. É tudo muito diferente, mas valeu muito a pena", declara o galã.

No entanto, o ator não é completamente novato no teatro musical, tendo encarnado uma versão do cantor Jim Morrison, líder da banda The Doors, no musical "JIM", que ficou em cartaz de 2013 a 2016. Agora, o artista compara as duas experiências e enfatiza as diferenças entre os trabalhos: "Eu cantava o tempo todo em 'JIM', até bem mais do que em 'Funny Girl'. Mas éramos apenas eu, a Renata Guida (atriz que interpretou a personagem Anima) e a banda no palco", relembra.

"Em 'Funny Girl', a gente tem um musical da Broadway. Nosso 'JIM' é diferente, é um musical rock'n'roll, uma ópera rock", destaca. Ele ainda acrescenta as influências que carrega do projeto anterior na atuação como o par romântico da protagonista. "Acho que essa intimidade que eu tenho com a música, com estar no palco falando o texto e também cantando. A mistura do canto e do texto, quando eu fiz o Jim, me preparou bastante para fazer o Nick, com certeza", diz Leão.

Ao encerrar mais uma temporada de sucesso do espetáculo, Eriberto celebra a reação que teve dos fãs com a novidade em sua carreira, depois de atuar na novela "Além da Ilusão", de 2022, da TV Globo, seu trabalho mais recente na televisão. "É uma sensação muito boa, e o público tem respondido da melhor maneira possível. As pessoas que não assistiram o 'JIM' se mostram até surpresas, (falam) 'nossa, você fazendo musical, parece que você já faz há muito tempo'. E eu respondo que, na verdade, eu já fiz", relata.

"Eu tenho uma relação muito forte com a música, com o rock'n'roll. Mas é diferente você cantar rock e cantar nesse musical, que são canções lindas, mas é uma orquestra, e não uma banda de rock. Acho que isso só abriu o meu leque e, também, a própria percepção do público em relação a mim. Então, eu sou muito grato ao Gustavo, a toda a equipe de produção, ao elenco, todo mundo que me recebeu tão bem nesse musical da Broadway, que está me fazendo tão feliz", comemora.

Inspirado na história real da atriz judia Fanny Brice (1891-1951), "Funny Girl - Uma Garota Genial" se passa nos bastidores do "showbiz" dos Estados Unidos dos anos 1910. A superprodução mescla elementos do espetáculo original e do filme, mas ganha um toque brasileiro inédito, e o ator entrega o que aproxima a nova versão dos espectadores: "Eu acho que é a nossa alegria de estar em cena. Nosso elenco é muito talentoso, não tem muita diferença entre a parte técnica dos atores americanos e dos atores brasileiros nos nossos musicais, que estão evoluindo cada vez mais. Mas a gente coloca esse coração brasileiro em tudo e isso fica muito claro na montagem", opina.

SERVIÇO - 'Funny Girl - Uma Garota Genial' no Teatro Casa Grande

Últimas apresentações. Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 17h e 20h30; e domingo, às 15h e 18h30.

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon.

Ingressos disponíveis no site Eventim, a partir de R$ 30 (meia-entrada).

Classificação: 12 anos.