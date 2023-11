Madame, de E L James, chega às livrarias pela Intrínseca - Divulgação

Publicado 15/11/2023 07:00

Rio - Com sete best-sellers globais e mais de 150 milhões de exemplares vendidos no mundo — 7,5 milhões somente no Brasil —, E L James, autora de "Cinquenta Tons de Cinza", lança "Madame", sequência do sucesso "Mister". Ambos chegaram ao Brasil pela editora Intrínseca. A obra acompanha mais um capítulo do romance entre a imigrante albanesa Alessia e Maxim, membro da aristocracia britânica.



Maxim Trevelyan, o relutante Conde de Trevethick, foi até os confins da Albânia atrás da mulher que ama. Após lutar por ela e conquistá-la, agora os dois precisam se casar — até porque ele está sob a mira de uma espingarda. Mas será que um ex-libertino como Maxim pode se tornar um bom marido? Ou sua reputação outrora infame e os escandalosos segredos de sua família destruirão sua felicidade recém-conquistada?



Alessia Demachi desafiou e enganou sequestradores e traficantes e ganhou o coração do homem dos seus sonhos. Mas ela conseguirá fazer esse casamento dar certo? Confrontada com o passado sórdido e a família ameaçadora de Maxim, além dos olhares e sussurros da elite de Londres, ela ainda não sabe se um dia será vista como a condessa de Maxim ou se será relegada para sempre ao papel de ex-faxineira.



E L James é autora de "Cinquenta tons de cinza" e das sequências "Cinquenta tons mais escuros" e "Cinquenta tons de liberdade", que contam a história de Anastasia Steele e Christian Grey. Em 2015, a escritora publicou o best-seller "Grey", que deu início à trilogia que conta a história de "Cinquenta tons" pela perspectiva de Christian, composta também por "Mais escuro" e "Livre" e encerrada em 2021.

Em 2019, a autora publicou "Mister", que inaugura a trajetória marcante de Maxim e Alessia e mais uma vez entrou nas listas de mais vendidos. Além disso, ela coproduziu os filmes da série "Cinquenta Tons de Cinza", que arrecadaram mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias, e chegou a ser considerada pela revista Time uma das pessoas mais influentes do mundo.