Livro de memórias de RuPaul chegará ao Brasil em 2024 pela Intrínseca - Divulgação

Livro de memórias de RuPaul chegará ao Brasil em 2024 pela IntrínsecaDivulgação

Publicado 10/10/2023 16:07

Rio - Ícone da cultura pop e criador do "RuPaul's Drag Race" — uma das maiores franquias de reality shows do mundo —, o multiartista RuPaul acaba de anunciar seu livro mais revelador. Em "The House of Hidden Meanings", que ainda não tem título em português e que chegará ao Brasil em 2024 pela Intrínseca, a drag fenômeno revisita momentos desafiadores de sua infância e reconhece como esse período turbulento foi crucial para a formação do artista, produtor e potência do entretenimento em que se transformou.

RuPaul foi o primeiro artista negro a ganhar 12 prêmios Emmy e seu programa, "RuPaul’s Drag Race", se tornou uma extremamente bem-sucedida franquia mundial, já presente em mais de 15 países e cuja edição brasileira acaba de estrear na Paramount+.

No livro, ele fala desde seus primeiros anos como um garoto negro queer em San Diego, passando por seus relacionamentos complexos com o pai ausente e a mãe temperamental, a construção de uma identidade nas cenas punk e drag de Atlanta e Nova York, até encontrar um amor duradouro com seu marido Georges LeBar e autoaceitação na sobriedade.



O artista reconhece que a capacidade de se adaptar foi central para seu sucesso, porém sua natureza camaleônica acabou por transformá-lo em uma figura enigmática. Em seu livro de memórias mais íntimo e detalhado, RuPaul se revela pela primeira vez sem artifícios.

"Eu queria mostrar como você pode não apenas navegar pela vida neste planeta, mas também criar algo que não seja apenas para você – algo que seja aventureiro, altruísta e explore as possibilidades", disse em entrevista recente para a "Vogue" norte-americana.