Cidade das Artes sedia evento de Stand-Up em prol do Rio Grande do Sul Divulgação

Publicado 20/05/2024 14:59

Rio - Imagina sair para se divertir e, de quebra, ajudar as vítimas da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul? Saiba que é possível. Em uma onda de solidariedade, artistas se unem em espetáculos de humor e musicais no Rio, com a renda revertida às pessoas que perderam tudo devido às enchentes da região. Nomes como Helio de La Peña, Fábio Porchat, Cacau Protásio, Paulinho Gogó, Pedro Bial, Paula Toller, Ney Matogrosso e Rogério Flausino fazem parte dessa corrente solidária.

Nesta terça-feira (21), acontece o evento "SOS Rio Grande do Sul – Show Solidário de Stand-Up", que reunirá cerca de 20 artistas da comédia nacional, no Teatro de Câmara, na a Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Helio de La Peña, Marcos Castro, Luciana Daulizio, Pedro Pan, Gui Albuquerque, Havoc Miranda, Wêlson Nunes, Matheus MAD, Eloi Oliveira, Duca Pantaleão, Apóstolo Arnaldo, Marcos Machado, Ranther Melo, Douglas di Lima, Daniel Lopes e Yuri Marçal, Felipe Ferreira, Rhudson e outros artistas participarão do espetáculo de comédia. Toda a renda obtida será destinada para ajudar as vítimas da tragédia provocada pelas chuvas na região.



Nesta quarta (22), Paula Toller, Ney Matogrosso, Rogério Flausino, Milton Guedes, Barão Vermelho, Fernanda Abreu, George Israel, Leo Jaime, e Kleiton e Kledir, além de Liminha, como participação especial. O evento, intitulado "Somos Todos Rio Grande do Sul" será apresentado por Pedro Bial. As doações de toda a venda dos ingressos serão direcionadas para a plataforma ParaQuemDoar – SOS Chuvas RS. Todos que levarem material de higiene e limpeza terão direito a 50% do valor do ingresso.



Já na quinta-feira (23), Cacau Protásio, Fabio Porchat, Paulinho Gogó, Rafael Portugal, Marcos Veras, Evelyn Castro e Flávia Reis estrelam o show intulado "Humor Solidário", no Qualistage, na Zona Oeste do Rio. Toda renda do espetáculo será revertida para a "ONG Ação da Cidadania".

"Todos nós estamos com uma agenda de muito trabalho, eu mesma estou gravando um filme. Mas para nós é humanamente impossível seguir a vida sem olhar para o lado, fingir que não estamos vendo o que os nossos irmãos gaúchos estão sofrendo. Tenho fé que vamos atingir o nosso objetivo e vamos conseguir ajudar o Rio Grande do Sul. Agora é hora da gente se unir”, disse a atriz Cacau Protásio.

Na próxima semana, no dia 29, o Qualistage também será palco do "Nação Solidária", com grandes nomes da música brasileira. Adriana Calcanhotto, Alceu Valença, Chico César, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Jorge Vercillo, Kleiton & Kledir, Lenine, Vanessa da Mata se apresentam em um espetáculo acústico, com duas horas de duração. A noite ganha apresentação da jornalista Ana Flor.

Serviços:

'SOS Rio Grande do Sul – Show Solidário de Stand-Up'

Terça-feira, às 20h

Local: Teatro de Câmara da Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingressos: de R$30 a R$60

Público também pode contribuir alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene e limpeza.

Somos Todos Rio Grande do Sul

Atrações: Paula Toller, Ney Matogrosso, Milton Guedes, Barão Vermelho,

Fernanda Abreu, George Israel, Rogério Flausino, Leo Jaime, Kleiton e Kledir, Liminha

Quarta-feira, às 21h

Local: Vivo Rio

Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$60



Humor Solidário

Quinta-feira, às 21h

Com Fábio Porchat, Maurício Manfrini, Cacau Protásio, Marcos Veras, Rafael Portugal, Evelyn Castro e Flávia Reis.

Local: Qualistage

Enderço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$45

Nação Solidária

Dia 29 de maio, às 21h30

Atrações: Adriana Calcanhotto, Alceu Valença, Chico César, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Jorge Vercillo, Kleiton & Kledir, Lenine, Vanessa da Mata

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Ingresso: a partir de R$ 75