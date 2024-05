Kevin Costner ao fim da exibição do seu filme, no Festival de Cannes - Reprodução

Kevin Costner ao fim da exibição do seu filme, no Festival de CannesReprodução

Publicado 20/05/2024 13:27 | Atualizado 20/05/2024 13:29

O ator e diretor Kevin Costner foi aplaudido por 10 minutos ininterruptos após a sessão de lançamento do seu novo filme, "Horizon: An American Saga – Chapter 1" no Festival de Cinema de Cannes neste domingo (19), na França. O longa, que o fez hipotecar sua mansão na Califórnia para conseguir bancar as gravações, tem estreia prevista para 26 de junho nos cinemas dos Estados Unidos. A segunda parte sairá em 16 de agosto.

"Peço desculpas que vocês tenham precisado aplaudir durante todo esse tempo até eu entendesse que deveria falar alguma coisa", afirmou Costner, emocionado, quando os aplausos chegaram ao fim, segundo o site "People". "Vocês são pessoas muito boas. É um momento muito bom, não apenas para mim, mas para os atores que estão aqui comigo, para as pessoas que acreditaram em mim e trabalharam comigo", concluiu Costner, que dirigiu, produziu e atuou na obra.



Em entrevista ao site "Deadline", o astro de Hollywood detalhou que colocou em hipoteca uma mansão sua na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, para bancar as filmagens. "Os meus contadores surtaram. Mas é a minha vida, eu acreditei na ideia e na história", disse.

"Horizon: An American Saga" é um filme faroeste que se passa na expansão do oeste americano no período antes e depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, que aconteceu entre 1861 e 1865.

Kevin Costner nasceu em 18 de janeiro de 1955 na Califórnia. Ele venceu dois Oscar, de melhor filme e melhor diretor, por causa do filme "Dança dos Lobos", lançado em 1990.