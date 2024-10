Cantor Daniel se reúne com a família nos bastidores do show em celebração aos 40 anos de carreira

Rio - O cantor Daniel, de 56 anos, esteve ao lado de suas três filhas e da mulher, Aline de Pádua, nos bastidores de seu show no Vibra SP, na noite desta quarta-feira (2). A apresentação celebra os 40 anos de carreira do artista e contou com a participação de uma orquestra sinfônica.



Casado há 21 anos, Daniel é pai de Lara, de 13 anos, Luiza, de 11, e Olívia, de 2.

