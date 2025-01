Gabriel Leone é o protagonista da série ’Senna’ - Reprodução / Netflix

Publicado 06/01/2025 05:00

Rio - Depois de participar do filme "Ferrari" (2023), que conta a história do fundador da fabricante italiana de carros, Gabriel Leone se jogou mais uma vez no universo automobilístico ao protagonizar a série "Senna" da Netflix. Na pele do vitorioso piloto brasileiro Ayrton Senna, o ator de 31 anos mostrou o lado humano do tricampeão mundial de Fórmula 1. Ao longo de seis episódios, a produção mergulha na vida e carreira do grande ídolo nacional até a sua morte, em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

"A primeira vez que esse projeto passou por mim foi em 2018. Lembro que me empolguei muito e fiquei com uma vontade louca de contar essa história. Especialmente, porque fui atrás e assisti ao documentário dele. Aí, minha cabeça explodiu de entender a dimensão dele. Quando começamos a preparação, essa compreensão de quem ele foi e da sua importância, só foi crescendo dentro de mim e da responsabilidade de estar interpretando Ayrton Senna", confessa.

Para dar vida ao piloto, Gabriel enfrentou um extenso processo para recriar um personagem real sem deixá-lo caricato. "Tudo que a gente não queria desde o início era qualquer tipo de imitação. Ao mesmo tempo, eu sabia o quanto era importante pela relevância do Senna, que mesmo 30 anos depois da morte, ainda tem uma imagem tão bem lembrada e tão presente. Enfim, ele era um cara também de características físicas muito marcantes. A gente sabia da importância de chegar mais próximo possível dele e fizemos isso num trabalho coletivo, com todas as equipes criativas, né? Cabelo, maquiagem, figurino e direção. Foi um processo longo de experimentação até chegar na imagem que a gente acreditasse", diz.

Além da caracterização, o artista focou em outro aspecto para encontrar a essência de uma personalidade idolatrada pelos brasileiros. "Eu acho que não ia adiantar nada eu estar muito parecido com ele e você não se conectar com a história dele, você não se conectar com o personagem Ayrton na série. Então, para mim, também teve um mergulho, um estudo e uma pesquisa muito grande em busca dessa essência. O momento que eu comecei a encontrar foi quando prestei atenção nos olhos dele, o olhar do Ayrton sempre foi muito expressivo, sempre revelou e falou muito a respeito dele. Comecei a focar muito nisso e foi como uma chave para acessar esse lado interior dele para dentro de mim."

Um dos objetivos do projeto é mostrar para além dos êxitos de Ayrton Senna nas pistas, mas o lado humano do tricampeão mundial. "A gente pensa no Senna e vem na cabeça o piloto, né? Vem a imagem imediatamente dele de macacão, capacete e troféu. Na série, a gente está contando a história, como ele virou o ídolo e o herói. A trajetória é tão importante quanto os grandes feitos dele. A gente tem a possibilidade de mostrar o lado por trás do piloto. Acho que a série tem a possibilidade de contar a história do Ayrton para as novas gerações, para quem não viveu na época e quem não tem muito conhecimento a respeito do Ayrton", afirma o ator.

Semelhança

Na divulgação do trailer da série, a caracterização quase idêntica com Ayrton Senna de Gabriel Leone chamou atenção. O artista relembra o momento vislumbrou o piloto em sua aparência. "Foi uma emoção enorme, ainda mais depois de tanto trabalho e dedicação. Lembro dias antes de começar a filmar, a gente estava fazendo um teste de câmera no set e alguém tirou uma foto minha nesse dia, caracterizado de um ângulo específico. Quando olhei essa foto mais tarde, consegui enxergar o Senna na minha pessoa. Lembro que ali foi quando eu tive a última gota de confiança que faltava para eu começar a jornada", conta.

"Foi muito emocionante e assistindo a série finalizada, e eu sou bem crítico com meu trabalho, mas consegui me emocionar e viver aquilo tudo. Estou muito orgulhoso de poder ter sido escolhido para estar ali contando a história do Senna", complementa o artista.

30 Anos de Saudade

A série chegou à plataforma de streaming no mesmo ano em que se completava três décadas da morte de Ayrton Senna. Gabriel Leone destaca que o momento do lançamento não foi por acaso. "É acima de tudo uma homenagem a ele e uma viagem no tempo para aqueles que na época acompanhavam, eram fãs, assistiam e viveram o Ayrton. Eu acho que a série traz novamente toda essa emoção, né? Você tem a possibilidade de explorar as corridas, esses momentos todos de dentro e tem uma experiência mais completa", explica.