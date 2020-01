'BBB 20': Após ser advertido pela produção, Petrix é indicado ao paredão por Pyong

Rio - Petrix, o participante que vem causando revolta nas redes sociais por assediar mulheres dentro do "BBB 20", foi advertido pela produção do reality show. No programa desta quinta-feira, a edição mostrou o rapaz sendo chamado ao confessionário mas não exibiu o teor da conversa. Depois, Tiago Leifert afirmou que Petrix foi "advertido" por conta de seu comportamento.

Em seguida, Petrix conversou com Bianca Andrade, a quem foi acusado de assediar duas vezes, e com Flay, em quem ele esfregou a genitália. Chorou muito no quarto do líder e pediu desculpas ao Brasil.

Pyong se mostrou surpreso ao descobrir que deveria indicar alguém ao paredão - Reprodução

No programa ao vivo, foi realizada a Prova do Líder. A disputa aparentava ser uma corrida, mas na verdade quem estivesse na raia de número dois seria o líder, independente de quem chegou primeiro. Guilherme estava na raia dois e se tornou o líder. Mas havia também uma surpresa: quem estivesse na raia sete poderia indicar imediatamente alguém ao paredão.

Pyong, que foi alvo de um complô de Petrix na primeira votação, indicou justamente o ginasta ao paredão. Com isso, os internautas ficaram em polvorosa e comemoraram muito a indicação de Petrix para a berlinda.