'BBB20': Bianca 'Boca Rosa' causa revolta em internautas

Rio - Após a formação do segundo paredão do BBB 20, neste domingo, a influencer digital Bianca Andrade chamou a cantora Manu Gavassi de "retardada" em conversa com o líder da semana, Guilherme. O bate papo aconteceu após as mulheres da casa colocarem o ex- jogador Hadson contra a parede por ele ter feito um plano para tentar "acabar" com o namoro de Mari fora do programa.



A influenciadora digital criticou a postura da cantora no jogo. "A Manuela: 'Ainda bem que eu não troquei com essa pessoa. Eu estou te pedindo. Você é muito retardada, não é possível'".

Após a discussão entre os brothers, Boca Rosa acabou ficando do lado dos homens e acreditando que não houve "plano de sedução". A atitude gerou revolta e vários usuários no Twitter pedem a sua saída com a hashtag #ForaBocaRosa.

Boca rosa - “não é possível que o Hadson tá sendo falso, eu não acho, elas ficaram inseguras quando a gente veio pra cá” e debochando das meninas depois pic.twitter.com/uacm5JxH6X #BBB20 — Gio(@TeamGiovanneBR) February 3, 2020