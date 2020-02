Bianca Andrade perde cerca de 100 mil seguidores após não apoiar mulheres do 'BBB 20'

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, está perdendo milhares de seguidores no Instagram por conta de sua participação no "BBB 20". A influenciadora entrou no reality show para tentar uma virada positiva na carreira após tantas polêmicas, mas acabou se envolvendo em mais uma. Com isso, ela passou de 9,3 milhões de seguidores no Instagram para 9.164,302 milhões de seguidores na rede sociais. Boca Rosa perdeu mais de 135 mil seguidores.

Bianca Andrade está com 9,1 milhões de seguidores - Reprodução Internet

Tudo começou quando as mulheres do programa descobriram através de Marcella e Gizelly sobre plano machista dos homens de tentarem seduzir as meninas comprometidas para que elas se "queimassem" com o público. Enquanto todas as mulheres acreditaram em Marcella e Gizelly, Bianca colocou a palavra das meninas em dúvida e se manteve ao lado dos homens.

Outra atitude que causou espanto foi o fato de ela não apoiar Mari Gonzalez, que era uma de suas melhores amigas no reality show. Com isso, a popularidade de Boca Rosa tem caído cada vez mais.

a frieza da bianca, não consigo acreditar que ela ta agindo assim! no dia que ela mais precisou, a mari esteve ao lado dela fielmente, ainda chorou por não saber lidar com a situação. que decepção pic.twitter.com/2bxTdRakHE — vi (@oursamorim) February 3, 2020

A hashtag "ForaBianca ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter. E Bruna Malheiros, uma das influencers mais importantes do Brasil, anunciou que vai retirar de seu canal um vídeo sobre os produtos de maquiagem da linha de Bianca Andrade.

A Bruna Malheiros se posicionou e não, ela não passou pano pra bia. Maravilhosa! #FORABIANCA pic.twitter.com/g8cmuQgOb0 —(@giharantes2) February 3, 2020