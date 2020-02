Revelações! Felipe Neto diz conhecer BBB que tem história 'nível cadeia'

São Paulo - Depois da saída de Petrix do “BBB 20” nesta terça-feira (05), que foi intimado a depor por assédio, Felipe Neto afirmou saber de mais uma pessoa na casa que fez algo “nível de cadeia”. No Twitter, apesar da curiosidade dos seguidores, o youtuber não revelou o nome do brother ou sister em questão.

“Tem um(a) participante desse BBB q vcs não vão me ver comentar sobre. Isso acontece pq sei mais do q devia sobre a pessoa, o q me leva a saber coisas do seu íntimo q pra mim são repugnantes. Como ñ posso trazer à tona, ñ quero falar nada sobre a pessoa. É isso.”, disse Felipe Neto.



O comentário dele repercutiu rapidamente e outros famosos se manifestaram. A influenciadora Dora Figueiredo, que disse: “Na casa tem duas pessoas que eu sei de histórias absurdas nível cadeia, mas não tem como falar, né...". Felipe então respondeu: "Putz, tu sabe de 2? Eu sei de 1... É 'nível cadeia' também, mas como é Brasil acaba sendo 'nível cesta básica'"

Bruna Marquezine, que não perde nada do que rola dentro do reality disse para Felipe Neto: "Eu sofro de curiosidade aguda! Que raiva".