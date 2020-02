Felipe Prior atende o Big Fone e conquista imunidade

Rio - O Big Fone tocou às 8h deste domingo na casa do "BBB". Todos estavam dormindo, mas Lucas, Pyong e Felipe Prior saíram correndo do quarto Vila para atender o telefone. Gabi e Gui, que estavam no quarto do líder, ficaram presos no local. Prior foi o primeiro a chegar e atendeu o telefone. Ele não contou para ninguém o conteúdo da mensagem. Mas, anteriormente, Tiago Leifert já havia dito que quem atendesse o Big Fone estaria imune ao paredão.