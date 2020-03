'Não existe trisal, sou muito bem resolvido quanto a isso', diz Guilherme ao ser eliminado do 'BBB 20'

Rio - Guilherme foi o sexto eliminado do "BBB 20". O brother levou a pior na disputa com Gizelly e Pyong e foi eliminado com 56,07% dos votos. O coreano teve 43,29% e Gizelly apenas 0,64% dos votos.

Ao ser entrevistado por Fernanda Keulla para o "Rede BBB", o modelo afirmou que pode ter errado em seu julgamento de Mari Gonzalez, que acabou se tornando sua amiga na casa. "Eu tive alguns julgamentos da Mari sim, eu reconheci para ela, porém em relação a isso, o meu cuidado na verdade era com o Lucas, porque ele também namora. Posso ter feito errado. A gente está aqui para errar, aprender e pedir desculpa", disse Guilherme ao assistir ao vídeo em que aparece conversando com os homens do reality show sobre o plano de "queimar" as mulheres comprometidas do programa.

Guilherme disse que mudou seu pensamento em relação a Mari. "Mas depois, eu vi que a Mari é uma pessoa incrível e eu mudei minha ideia totalmente em relação a ela. Graças a Deus mudei minha opinião sobre ela", afirmou.

O modelo também falou sobre sua relação com Victor Hugo. "Um cara incrível, me ajudou. Eu quero sim continuar a amizade com ele, não existe trisal, existe uma brincadeira, sou muito bem resolvido quanto a isso. Eu deixei claro que eu não queria um trisal, deixei claro isso para os dois [Victor e Gabi]", disse.

A postura de Guilherme, inclusive, é a de que pretende manter um relacionamento com Gabi. Ele voltou a dizer que seu carinho por Bianca Andrade é apenas "de irmão". "Desde o começo eu sempre falei para a Bianca que eu queria ficar com ela", disse Gui, que ao ver que a frase é ambígua, se corrigiu. "Com a Gabi, eu sempre falei que eu queria ficar com a Gabi. Com a Gabi, eu sempre falei para a Bianca que eu queria ficar com a Gabi, eu já decidi. A Bianca me dava conselhos. Não existe nós três", completou.

Após assistir ao vídeo em que Bianca aparece dizendo que vai beijá-lo, Guilherme disse que se pudesse fazer algo diferente, mudaria seu comportamento. "Mudaria, o que eu quis dizer naquele momento foi que eu não deixaria de ser amigo dela. Eu tinha um carinho e acabei me acostumando com esse carinho de irmão, porém eu acredito que não soube dosar isso. Eu reconheci, pedi desculpas e ficou tudo bem", garantiu.

O modelo voltou a afirmar que não ficaria com Bianca caso ela estivesse solteira no reality. "Eu só quero paz com todo mundo e muito amor com a Gabi", disse.