Ivy ganha a Prova do Anjo e indica Prior para o Quarto Branco

Rio - A tão esperada Prova do Anjo aconteceu na tarde desta sexta-feira no "BBB 20" e consagrou Ivy como o anjo da semana, que é autoimune. A mineira indicou Felipe Prior para o temido quarto Branco. Já o brother podia escolher duas pessoas para ir com ele para o desafio e chamou Manu Gavassi e Gizelly.

Como sempre acontece, os participantes que puderam participar da Prova do Anjo foram escolhidos por sorteio. Manu, Victor Hugo, Ivy, Flayslane, Gizelly, Thelma, Rafa e Babu foram os sorteados. Mari, Gabi, Daniel, Marcela e Felipe ficaram fora da disputa.

Venceria a prova quem conseguisse acertar ou chegar o mais próximo possível do valor dos carros. Babu, Rafa, Ivy e Gizelly foram os que mais se aproximaram do valor na primeira rodada e seguiram para a segunda parte da prova, em que eles tinham que acertar o valor de outro carro.

Confira a reação dos internautas:

Gi tá sugerindo pro Prior de eles ficarem beijando no quarto branco pic.twitter.com/EYMC0GykWp — luscas (@luscas) March 6, 2020

Ivy escolheu o Prior pro quarto branco, e ele escolheu pra ir junto a manu e gizelly



puts nem pra colocar o salsicha — luscas (@luscas) March 6, 2020

TOMARA DEUS QUE MANU E GIZELLY DÊEM FORÇAS UMA PRA OUTRA



EM NOME DE JESUS A JUSTIXA SERÁ FEITA —| (@shelovscontrool) March 6, 2020