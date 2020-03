Rio - Um vídeo entre Daniel e Marcela viralizou nas redes sociais na madrugada desta terça-feira. Nas imagens, o casal aparece embaixo do edredom em um dos quartos do "BBB 20" quando Daniel diz: "Não estou conseguindo". Marcela, então, faz um xingamento. "Put* que pariu", disse a médica.

Os internautas acreditam que os dois estavam tentando fazer sexo e a hashtag "Daniel Broxando" já é o tópico mais comentado do Twitter na manhã desta terça-feira. Também surgiram vários memes ironizando a situação do casal.

mas xente eu não sabia que tinha que ficar duro ô ma me ensina como faz pra ficar duro eu não entendo daniel broxando pic.twitter.com/Ess2gxHTRg

acordei e dei de cara com daniel broxando nos trends KKKKKKKKKKKKKK hj será um excelente dia, certeza

Marcela trocou as amigas por uma sabugada, e o sabuguinho nem fica duro. O auge. hahahaha DANIEL BROXANDO #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/VgU0d7RsV6

EU DUVIDO QUE A GENTE VERIA O DANIEL BROXANDO SE ELE TIVESSE NO EDREDOM COM O PRIOR.

Só to falando verdades.#BBB20 pic.twitter.com/jTa51ZE4mm