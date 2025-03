João Pedro sofre mal-estar no BBB 25 e recebe apoio dos colegas - Globoplay

Publicado 20/03/2025 20:31 | Atualizado 20/03/2025 20:51

Rio - Na tarde desta quinta-feira (20), após a primeira etapa da Prova do Líder do "Big Brother Brasil 25", João Pedro sentiu-se mal. No banheiro da casa, Aline e João Gabriel ajudaram o participante a se levantar. Com o apoio de Maike, eles o levaram ao Confessionário para atendimento médico. "Calma, que eu estou com você", disse João Gabriel ao irmão.