João Pedro - Reprodução / TV Globo

João PedroReprodução / TV Globo

Publicado 20/03/2025 11:06 | Atualizado 20/03/2025 11:11

Rio - A madrugada desta quinta-feira (20) foi marcada por desabafos e tensões no "BBB 25". Durante uma conversa com Renata, João Pedro revelou sua falta de confiança em Eva, apesar da proximidade entre eles dentro do jogo.



fotogaleria

"Eu não estou aguentando mais, não. Você é melhor amiga dela, mas eu não estou aguentando esse 'trem' mais, não", desabafou o brother.



João Pedro relatou ainda que tentou conversar com a sister sobre uma situação incômoda, mas não obteve sucesso. "Ela é debochada, ela força risada comigo e com meu irmão", afirmou. Renata, por sua vez, rebateu o aliado: "Você está muito armado e, toda hora, fica achando que as coisas estão contra você".



João Pedro insistiu dizendo que não confia em Eva e citou também outra participante: "Eu confio só em você [Renata]. Dona Vilma e Eva eu não confio, não". Renata se surpreendeu com a declaração e questionou: "O que está acontecendo?". O brother, então, justificou sua permanência no grupo: "Eu estou até hoje por causa do Maike e de você, senão eu já tinha...".



Logo depois, Delma sentiu falta do gêmeo João Gabriel e perguntou sobre seu paradeiro para João Pedro. "Foi deitar. Ele viu uma cena da Eva gozando de mim. Vou contar não, senão vou acabar apertando o botão", respondeu o brother.



Mais tarde, João Pedro voltou a criticar Eva ao conversar com seu irmão. "Ela acha que é a mulher mais top. Ela é nada [perto] do que eu já peguei", disparou.

João Pedro falou que sabe que as meninas sobem pro quarto e metem o pau nele e no irmão. #BBB25



pic.twitter.com/HUulXLyqjT — Dantas (@Dantinhas) March 20, 2025