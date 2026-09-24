Tadeu Schmidt seguirá comandando o BBB em 2027 - Reprodução/TV Globo

Tadeu Schmidt seguirá comandando o BBB em 2027Reprodução/TV Globo

Publicado 24/09/2026 18:59 | Atualizado 24/09/2026 22:06

"Big Brother Brasil 27" já tem data para começar. A nova temporada estreia em 11 de janeiro de 2027 e reunirá pipocas, camarotes e veteranos em uma disputa com duração prevista de 100 dias. A Globo também prepara mudanças na seleção dos participantes, na experiência dos fãs e na forma de acompanhar o jogo.

Antes mesmo do início do programa, o público poderá acompanhar um reality vertical voltado para criadores de conteúdo fãs do "BBB". Os participantes enfrentarão desafios relacionados ao universo do programa, e o vencedor passará a integrar o squad da temporada.



Entre os dias 8 e 10 de janeiro, Tadeu Schmidt comandará o "Seleção BBB". A dinâmica contará novamente com Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, onde participantes disputarão uma vaga no elenco.



A novidade é que a disputa não ficará restrita à entrada no reality. Os confinados nas Casas de Vidro também poderão conquistar poderes capazes de interferir nos rumos do jogo depois da estreia.



Reality ganha experiências fora da televisão





O "BBB 27" também terá novidades para quem acompanha o programa fora da televisão. A Globo prepara um ambiente virtual inspirado no reality dentro da plataforma Roblox. Nele, os fãs poderão conhecer espaços relacionados ao programa, participar de desafios e interagir com o universo do "Big Brother Brasil".



O "BBB Experience" também retornará em 2027. Depois de ter sido realizado em São Paulo na edição anterior, o espaço imersivo terá uma nova localização: o Rio de Janeiro. A experiência reproduz ambientes inspirados na casa mais vigiada do país e permite ao público participar de atividades relacionadas ao programa.



A transmissão também terá alterações ao longo da semana. Às terças-feiras, depois da eliminação, o primeiro bate-papo com o participante que deixar a casa será exibido pela TV Globo, logo após o programa. A conversa terá plateia e contará com dois representantes das torcidas do eliminado, sendo um fã e um hater.



Depois da entrevista na televisão, a conversa seguirá no tradicional "Bate-Papo BBB", disponível no Gshow e no Globoplay. O programa terá como foco a repercussão da trajetória do eliminado nas redes sociais.



Aos domingos, o reality também ganhará mais espaço na programação. Uma primeira parte será exibida à tarde, depois do Temperatura Máxima, dando início à formação do paredão. A dinâmica será retomada após o Fantástico, quando a votação será concluída depois da Prova Bate e Volta.



Produzido pelos Estúdios Globo, o "BBB 27" terá Tadeu Schmidt no comando. Mariana Mónaco será responsável pela produção, Angélica Campos assina a direção artística, Rodrigo Tapias atua na produção executiva e Rodrigo Dourado responde pela direção de gênero.